Джошуа поделился своими мыслями по поводу поединка Усик – Фьюри. Он добавил, что его это сражение не слишком беспокоит.

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Усик – Фьюри: Джошуа назвал победителя

"Это будет хорошее сражение. Я думаю, что Усик имеет преимущество. Меня это не беспокоит. Я просто хочу, чтобы они были здоровы и оставили ринг такими.

Это трудная игра. Это все, о чем я могу просить, чтобы они оставили ринг здоровыми.

Что касается того, как это происходит, это никак не влияет на мою жизнь. Я не из тех болельщиков, которые начинают плакать из-за того, что кто выиграл или проиграл. Что есть, то есть. Завтра настанет. Удачи им обоим", – сказал Джошуа.

С кем Джошуа хочет выйти на ринг

Также Джошуа рассказал, с кем в будущем хотел провести бой. Здесь уже он выделил Тайсона Фьюри.

"Вероятно, это возможность сразиться с Тайсоном Фьюри. Я думаю, что это лучший бой для болельщиков и для меня", – заявил британец.

К слову. Свое следующее сражение Джошуа проведет 8 марта в Саудовской Аравии. Он выйдет на ринг против эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который в октябре прошлого года уступил Тайсону Фьюри.