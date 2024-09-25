Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри в присущем себе стиле прокомментировал реванш с Александром Усиком. "Цыганский король" рассказал, что ему все равно на бокс, об этом сообщает iFL TV.

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Тайсона Фьюри не интересует бокс

Британский боксер высказался относительно второго поединка с украинским чемпионом Александром Усиком. Экс-чемпион мира заявил, что этот бой имеет смысл.

Я сейчас выше этого боксерского бреда. Я делаю то, что захочу. Я могу позволить себе выпить пару бокалов пива в день, или 6, 7, 8 пинт. Мне все равно на бокс. Но Усик... реванш с ним имеет смысл. Надо его провести и одержать победу. Многие меня спрашивают, почему я до сих пор боксирую? Потому что я могу. Я не могу сказать, что не готовился к первому бою, я проиграл, но есть реванш. Вперед!,

– сказал Фьюри.

Напомним, что в мае 2024 года Александр Усик по раздельному решению судей одолел Тайсона Фьюри. После чего украинец впервые за долгое время в истории бокса стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Подчеркнем, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года. Место проведения поединка неизменно – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.