Впереди боксеров ожидает реванш. Уже в ближайшее время они начнут подготовку к нему в тренировочных лагерях.

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Что станет решающим в поединке

Своими ожиданиями от этой битвы в интервью для XSPORT поделился Владимир Золотарев. Первый тренер братьев Кличко считает, что на первое место выйдет психология боксеров, а в этом компоненте Александр Усик превосходит своего оппонента.

"Мое мнение, что результат второго поединка будет таким же и он завершится победой Усика. Не хочу умалять заслуг Фьюри. Он – замечательный и одаренный боксер! Он очень умный, со своим своеобразным стилем, но Александр сильнее его ментально. До поединка, во время боя, важнейшую роль играет психологический настрой.

Правильно мыслить, придерживаться стратегии в самых экстремальных ситуациях, следовать своей тактике и не дрогнуть – это залог успеха в таких больших боях. С психологической составляющей в Усика все в порядке и за счет этого он уверенно проведет и реванш", – заявил Золотарев.

Справка. Реванш состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии.

Напомним, что в первом бою Александр Усик победил раздельным решением судей: 115-112, 113-114, 114-113.