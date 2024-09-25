Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі у притаманному собі стилі прокоментував реванш із Олександром Усиком. "Циганський король" розповів, що йому все одно на бокс, про це повідомляє iFL TV.

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Тайсона Ф'юрі не цікавить бокс

Британський боксер висловився щодо другого поєдинку із українським чемпіоном Олександром Усиком. Ексчемпіон світу заявив, що цей бій має сенс.

Я зараз вищий за цю боксерську маячню. Я роблю те, що захочу. Я можу дозволити собі випити пару бокалів пива на день, або 6, 7, 8 пінт. Мені все одно на бокс. Але Усик... реванш із ним має сенс. Треба його провести і здобути перемогу. Багато хто мене питає, чому я досі боксую? Тому що можу. Я не можу сказати, що не готувався до першого бою, я програв, але є реванш. Вперед!,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Олександр Усик за роздільним рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі. Після чого українець вперше за довгий час в історії боксу став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

Підкреслимо, що реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Місце проведення поєдинку незмінне – Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.