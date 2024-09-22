В ночь на 22 сентября состоялся бой за абсолют между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Уже в пятом раунде Дюбуа отправил Эй-Джея в нокаут после нескольких нокдаунов, защитив титул IBF.

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Усик о победе Дюбуа

Украинец не ожидал такого окончания боя и был очень удивлен.

Я думал, что Энтони должен был бы победить. Но это бокс. Победа Дюбуа – это сюрприз для меня? Да, для меня это сюрприз. Возможен ли мой реванш с Дюбуа? Я сейчас не думаю ни о моем бое с Тайсоном, ни о Дюбуа,

– отметил Александр Усик.

Справка. Победа над Джошуа стала 24-й в карьере Даниэля Дюбуа.

Напомним, что в 2023 году Александр Усик провел бой с Даниэлем, где украинец одержал победу. Однако Дюбуа продолжает считать, что судья украл у него победу.