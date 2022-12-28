"Брюки постоянно спадали": Фьюри вспомнил свои первые шаги в боксерской профессии

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри вспомнил подробности своего первого поединка. "Цыганский король" имел определенные проблемы в "эпической" битве.

Британский боксер Тайсон Фьюри готовится к поединку за абсолют с Александром Усиком. "Цыганский король" в последнее время делится комментариями, прогнозами, а также ушел в воспоминания, вспомнив свой первый бой.

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Фьюри: Это был просто спорт

Свой путь в боксе Фьюри начал в девять лет. А подтолкнули его на "подвиги" старшие братья.

"Мы постоянно ссорились. У меня было много родственников мужского пола, все примерно одного возраста, поэтому мы все время дрались. Я помню, как подрался со своим соседом – эту драку устроили два старших брата. Они сказали мне: "Ты хочешь подраться с парнем из соседнего дома?" Я ответил: "С кем угодно, если вы так хотите".

Мне было девять лет. Мы вышли и без видимых причин немного помахались на лужайке перед домом. Мои штаны постоянно спадали. У меня были спортивные штаны с Дональдом Даком без шнурков внутри. Они падали каждый раз, когда я пытался нанести удар. Это был первый серьезный бой в моей жизни. Для него не было никаких причин, это просто спорт", – рассказал Фьюри.

Фьюри против Усика