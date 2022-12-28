Британський боксер Тайсон Ф'юрі готується до поєдинку за абсолют з Олександром Усиком. "Циганський король" останнім часом ділиться коментарями, прогнозами, а також поринув у спогади, пригадавши свій перший бій.

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Фьюрі: Це був просто спорт

Свій шлях у боксі Фьюрі розпочав у дев'ять років. А підштовхнули його на "подвиги" старші брати.

"Ми постійно сварилися. У мене було багато родичів чоловічої статі, всі приблизно одного віку, тому ми весь час билися. Я пам'ятаю, як побився зі своїм сусідом – цю бійку влаштували два старші брати. Вони сказали мені: "Ти хочеш побитися з хлопцем із сусіднього будинку?" Я відповів: "З ким завгодно, якщо ви так хочете".

Мені було дев'ять років. Ми вийшли і без видимих причин трохи помахалися на галявині перед будинком. Мої штани постійно спадали. У мене були спортивні штани з Дональдом Даком без шнурків усередині. Вони спадали щоразу, коли я намагався завдати удару. Тож це був перший серйозний бій у моєму житті. Для нього не було жодних причин, це просто спорт", – розповів Ф'юрі.

Ф'юрі проти Усика