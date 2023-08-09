5 августа талантливый боксер вместе с друзьями поехал отдохнуть к водоему в селе Пуховка, что в Броварском районе (Киевская область). Во время плавания в местном водоеме у Никиты схватила судорога. Из-за которой боксер не смог удержаться на воде.

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Ужасная смерть талантливого боксера

К большому сожалению, спортсмен утонул. Его тело обнаружили только после двух дней поисков в понедельник, 7 августа. Боксеру было всего 18 лет.

Трагедия произошла за неделю до дебюта Бабича на профессиональном уровне. 12 августа он должен был выйти в ринг против еще одного дебютанта профессионального бокса Михаила Хайнутдинова. Их вечер бокса "Top Boxing Generation" должен был состояться в Броварах.

Никита Бабич был воспитанником тренера Арсена Бабаяна в клубе "Мир бокса".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего боксера! Не только война уносит молодых и талантливых украинских спортсменов!

Напомним, что недавно этот мир покинула бывшая гандболистка сборной Украины и Мотора. Оксана Павлик. Бывшая спортсменка долго боролась с тяжелым недугом, который в конце концов победил женщину, которой было всего 46 лет.