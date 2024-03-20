В Саудовской Аравии 18 мая состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Фьюри пригрозил Усику сломанными костями

За два месяца до боя "Цыганский король" прокомментировал видео тренировки украинца. Фьюри дал совет Усику сосредоточиться на упражнениях для пресса, поскольку именно он может защитить ребра Александра от переломов.

Усик и его приятель похожи на толстых карликов. Тебе потребуется сильный пресс, потому что я буду ломать кости,

– написал Фьюри в сторис своей страницы в Инстаграм.

Интересно. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.