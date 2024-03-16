Недавно британская звезда хевивейта Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, брутально нокаутировав камерунца во втором раунде. Это событие не на шутку всколыхнуло боксерский мир: многие эксперты вновь заговорили о величии Эй Джея.

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Усик едва сдержал эмоции

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA WBO IBF IBO Александр Усик не посетил поединок, прошедший в Эр-Рияде, однако DAZN показал видео его реакции на быстрый нокаут от Джошуа. Усик еле сдержал эмоции от увиденного и довольно быстро прикрыл ноутбук.

Видео реакции Усика на нокаут в поединке Джошуа - Нганну

Важно. Благодаря этой победе Энтони имеет все шансы подраться с будущим абсолютным чемпионом мира, который должен определиться 18 мая в поединке между Усиком и Тайсоном Фьюри.

Отметим, что в поединке с Нганну Джошуа одержал 28-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве британца три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.