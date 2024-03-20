У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Ф'юрі пригрозив Усику зламаними кістками

За два місяці до бою "Циганський король" прокоментував відео тренування українця. Ф'юрі дав пораду Усику зосередитись на вправах для пресу, оскільки саме він може захистити ребра Олександра від переломів.

Усик та його приятель схожі на товстих карликів. Тобі буде потрібен сильний прес, бо я буду ламати кістки,

– написав Ф’юрі в сторіс своєї сторінки в Інстаграм.

Цікаво. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинка, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.