"Вот-вот вернусь к реальности": после боя с Нганну Фьюри впал в депрессию

Чемпион WBC Тайсон Фьюри не ожидал столь сложного боя, который ему предложил Фрэнсис Нганну. После поединка в Эр-Ряде "Цыганский король" находился в сложном душевном состоянии.

Эпатажный обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри имеет нестабильную психику. В этом все могли убедиться во время совместной пресс-конференции с Александром Усиком.

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Фьюри: После каждого боя у меня бывает депрессия

Оказывается, что во всем виноват Фрэнсис Нганну. "Жадное пузо" рассчитывал одержать легкую победу над дебютантом боксерского ринга. В итоге чемпион WBC оказался в нокдауне в третьем раунде. Звезда ММА изрядно помяла бока напыщенному Фьюри. Впрочем, судьи все же решили не портить послужной список британца и признали его победителем поединка.

После такого позора Тайсон долго не мог прийти в себя. О своем непростом душевном состоянии он рассказал в интервью Boxing Social.

После каждого боя у меня бывает двухнедельная депрессия, и сейчас я почти справляюсь с этим. Вот-вот вернусь к реальности… Я знаю, что это пройдет примерно через две недели. Я привык к этому. Плюсы и минусы всего этого вот таковы. За каждым плюсом есть еще большой минус,

– сказал Фьюри.

Также "Цыганский король" отметил, что когда его состояние придет в норму, он приступит к подготовке к бою с Александром Усиком.