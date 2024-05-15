Признание, которое не удивило Усика: Фьюри заявил о наличии у него психических расстройств

Тайсон Фьюри высказался о своем поведении. Он признался, что имеет несколько психических расстройств.

Уже в субботу, 18 мая на ринге встретятся непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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Фьюри признался о психических проблемах

Британец признался, что страдает от биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство и СДВГ. В одну минуту я энергичный, в другую – подавленный. Но как бы там ни было, я в потрясающей форме, мне почти 36 лет, и я все еще на вершине мира. Как я говорил ранее, я всего лишь человек с двумя руками и ногами,

– рассказал Тайсон Фьюри.

Ранее Александр Усик подозревал, что у британца есть проблемы с психическим здоровьем.

Недавно команды Александра Усика и Тайсона Фьюри устроили стычку . В ней пострадал отец британца.

Отметим, поединок должен был состояться 17 февраля, но был второй раз перенесен из-за травмы Тайсона Фьюри, который рассек бровь во время тренировки.