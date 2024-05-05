"Король возвращается в Королевство": Тайсон Фьюри прибыл в страну проведения боя с Усиком

"Цыганский король" Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию. Именно в этой стране состоится его бой с украинцем Александром Усиком.

Вскоре в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию

"Цыганский король" Тайсон Фьюри в своем инстаграме высказался о прибытии в Саудовскую Аравию.

"Король ринга возвращается в Королевство",

– подписал Тайсон Фьюри видео в своем инстаграме.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, однако он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Добавим, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.