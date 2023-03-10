Ультиматум Фьюри: "Цыганский король" поставил Усика на счетчик

Эпатажный чемпион мира Тайсон Фьюри считает себя лучшим боксером современности. Соответственно скандалист рассчитывает получить самый большой гонорар за "Бой века".

Чрезмерные финансовые аппетиты Фьюри поставили под угрозу срыва бой за абсолютное чемпионство в хевивейте. "Цыганский король" в очередной раз доказал, что для него важнее деньги, чем спортивная составляющая.

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Чрезмерная жадность Фьюри

Чемпион WBC поставил условия Усику, на которые он должен согласиться. Более того, каждый день раздумий будет влетать в копейку украинскому боксеру.

"Я слышу все эти разговоры о бое, что они хотят 50 процентов, что Тайсон жаден... Но с моей точки зрения, Усик, ты и твоя команда стоят 30 процентов. Соглашайтесь, иначе боя не будет.

Если не согласишься, будешь сражаться с Даниэлем Дюбуа за несколько миллионов долларов. Если хочешь заработать реальные деньги, сразись с "Цыганским королем".

Но за каждый день, начиная с сегодняшнего, когда вы задерживаетесь и возитесь, я собираюсь отнимать один процент из тридцати. Если вы не согласитесь – хорошо, сразитесь с Дюбуа за несколько миллионов долларов. Тик-так, тик-так... Трусы", – заявил Фьюри в Instagram.