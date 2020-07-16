Тайсон Фьюри таки проигрывал: видео сенсационного фиаско чемпиона мира
Тайсон Фьюри остается одним из немногих звездных боксеров супертяжелой весовой категории, который не знает горечи поражений. Британец является непобедимым на профессиональном ринге. В любительской карьере Тайсона не все было так гладко.
Британское издание The Sun опубликовало видео поражения Тайсона Фьюри. Источник утверждает, что это было первое фиаско Фьюри.
Смотрите также: Сочный нокдаун: первое падение Фьюри, которое могло поставить крест на амбициях Тайсона – видео
Кто обидчик Фьюри
Аж дважды обидчиком звездного в наши дни Фьюри стал его земляк Дэвид Прайс.
В 2006 году на турнире среди любителей Тайсон проиграл Дэвиду Прайсу решением судей.
Бой состоялся в Манчестере в рамках полуфинальной стадии. Во втором раунде Фьюри отправил соперника на настил, но рефери не засчитал нокдаун.
Смотрите видео боя Фьюри – Прайс
Шанс поквитаться с Прайсом Тайсон получил через год. В декабре 2007 года в отборе на Олимпиаду-2008 Тайсон снова проиграл.
В то же время Прайс в Пекине выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр.
Профессиональная карьера боксеров
На профессиональном ринге карьеры боксеров абсолютно кардинальные.
Тайсон – чемпион мира по версии WBC и бывший чемпион по версиям WBA, WBO и IBF.
Зато Прайс уже имеет 6 поражений в пассиве. Он удовлетворился признанием "проспект года" по версии канала ESPN (2012).
Также Дэвид становился чемпион Британии и Британского содружества (2012), чемпион Англии (2012).