В ноябре 2011 года Тайсон Фьюри проводил свой 17 поединок и считался посредственным боксером. Британец не получал серьезных титулов и мог упустить шанс прославиться в поединке с Невеном Пайкичом.

Поединок Тайсона Фьюри с канадцем длился всего раунды, пишет 24 канал. К досрочной победе были близки оба боксера. И первым шаг к победе сделал именно Пайкич.

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Первый нокдаун в карьере Фьюри

Во втором раунде Тайсону пришлось выдержать несколько тяжелых ударов. Фьюри даже начал разговаривать с соперником.

Все завершилось тяжелым ударом в челюсть, после которого Тайсон упал на канвас. К чести Тайсона следует сказать, что он сразу поднялся.

Далее Тайсон дотерпел до конца раунда и уничтожил соперника в следующей трехминутке.

Видео боя Фьюри и Пайкича

Через 9 лет Пайкич гордо заявил, что он до сих пор именно тот боксер, который первым познакомил чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри с канвасом ринга.

"Ему вообще повезло, ведь я планировал потрясти его оверхендом и вложиться в полную мощность левым хуком. Но он рухнул от оверхенда. И я, признаться, этого не ожидал. Да, хотел бы я, чтобы он не упал от того удара...", – цитирует канадца vRINGe.

Неван отметил Фьюри, который поднялся и продемонстрировал свой чемпионский характер.

Также, по мнению канадца, Тайсон слишком часто открывает защиту в своих поединках.

"Мне нравится смотреть за тем, в кого он превратился. И я бы мог ему посоветовать, как избежать подобных проблем. Не хочу, чтобы его снова отправили на канвас. Мне нравится шоу Тайсона Фьюри. Мы немного зажгли с ним на предматчевой пресс-конференции.

Я еще тогда заявил, что как минимум гораздо симпатичнее. Он не согласился. Было весело. В трештоке я точно сильнее", – резюмировал боснийский канадец.