Тайсон Ф'юрі таки програвав: відео сенсаційного фіаско чемпіона світу
Тайсон Ф'юрі залишається одним з небагатьох зіркових боксерів суперважкої вагової категорії, який не знає гіркоти поразок. Британець є непереможним на професійному ринзі. У любительській кар'єрі Тайсона не все було так гладко.
Британське видання The Sun опублікувало відео поразки Тайсона Ф'юрі. Джерело стверджує, що це було перше фіаско Ф'юрі.
Дивіться також: Соковитий нокдаун: перше падіння Ф'юрі, яке могло поставити хрест на амбіціях Тайсона – відео
Хто кривдник Ф'юрі
Аж двічі кривдником зіркового в наші дні Ф'юрі став його земляк Девід Прайс.
У 2006 році на турнірі серед аматорів Тайсон програв Девіду Прайсу рішенням суддів.
Бій відбувся у Манчестері у рамках півфінальної стадії. У другому раунді Ф'юрі відправив суперника на настил, але рефері не зарахував нокдаун.
Дивіться відео бою Ф'юрі – Прайс
Шанс поквитатися з Прайсом Тайсон отримав через рік. У грудні 2007 року у відборі на Олімпіаду-2008 Тайсон знову програв.
Водночас Прайс у Пекіні виграв бронзову медаль Олімпійських ігор.
Професійна кар'єра боксерів
На професійному ринзі кар'єри боксерів абсолютно кардинальні.
Тайсон – чемпіон світу за версією WBC та колишній чемпіон за версіями WBA, WBO та IBF.
Натомість Прайс вже має 6 поразок у пасиві. Він вдовольнився визнанням "проспект року" за версією каналу ESPN (2012).
Також Девід ставав чемпіон Британії і Британської співдружності (2012), чемпіон Англії (2012).