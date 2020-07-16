Тайсон Ф'юрі залишається одним з небагатьох зіркових боксерів суперважкої вагової категорії, який не знає гіркоти поразок. Британець є непереможним на професійному ринзі. У любительській кар'єрі Тайсона не все було так гладко.

Британське видання The Sun опублікувало відео поразки Тайсона Ф'юрі. Джерело стверджує, що це було перше фіаско Ф'юрі.

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Хто кривдник Ф'юрі

Аж двічі кривдником зіркового в наші дні Ф'юрі став його земляк Девід Прайс.

У 2006 році на турнірі серед аматорів Тайсон програв Девіду Прайсу рішенням суддів.

Бій відбувся у Манчестері у рамках півфінальної стадії. У другому раунді Ф'юрі відправив суперника на настил, але рефері не зарахував нокдаун.

Дивіться відео бою Ф'юрі – Прайс

Шанс поквитатися з Прайсом Тайсон отримав через рік. У грудні 2007 року у відборі на Олімпіаду-2008 Тайсон знову програв.

Водночас Прайс у Пекіні виграв бронзову медаль Олімпійських ігор.

Професійна кар'єра боксерів

На професійному ринзі кар'єри боксерів абсолютно кардинальні.

Тайсон – чемпіон світу за версією WBC та колишній чемпіон за версіями WBA, WBO та IBF.

Натомість Прайс вже має 6 поразок у пасиві. Він вдовольнився визнанням "проспект року" за версією каналу ESPN (2012).

Також Девід ставав чемпіон Британії і Британської співдружності (2012), чемпіон Англії (2012).