Такой же опасный как Усик: Фьюри высказался о будущем сопернике

"Цыганский король" не намерен ждать в следующем году, чтобы провести бой за абсолют. Тем временем Тайсон нашел нового оппонента.

В начале декабря Тайсон Фьюри планирует вернуться на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.

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Сначала британец объявил об окончании карьеры, но после второй победы Усика над Джошуа передумал. Однако, похоже, сражаться он будет не с украинцем.

Скорее всего, новым оппонентом Фьюри станет Дерек Чисора. Чемпион WBC дал характеристику оппоненту и даже вспомнил его сражение с Усиком.

Я считаю, что Чисора в своем поединке с Усиком достиг ничьей. Так что я считаю, что Чисора так же опасен, как и Усик. Вы видели это сражение? Очень близкий поединок, Чисора заслужил ничью. К Дереку нужно относиться очень внимательно, иначе его не победить,

– заявил Тайсон.

Напомним, что Усик не намерен сражаться в 2022 году. Поэтому поединок за звание абсолютного чемпиона пока невозможен.

Тайсон не готов ждать до следующего года. При этом промоутер Фьюри допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года.

Чем известен Дерек Чисора

Напомним, что Дерек уже дважды проигрывал Тайсону. В 2011 году Чисора уступил в поединке за звание чемпиона Великобритании, а через три года не смог защитить пояс WBO International.

Всего за карьеру Дерек проиграл 12 боев, два из них – украинцам. В 2012 году Чисору избил Владимир Кличко, а через восемь лет – Александр Усик. Вообще Чисора был близок к окончанию карьеры.

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За 2020-2021 годы Дерек проиграл три поединка подряд (кроме Усика, британца дважды одолел Джозеф Паркер). Однако этим летом "Дел Бой" выиграл у Кубрата Пулева, завоевав пояс WBA International.