На початку грудня Тайсон Ф'юрі планує повернутись на ринг вперше за сім місяців . У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.

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Спочатку британець оголосив про закінченнія кар'єри, але після другої перемоги Усика над Джошуа передумав. Проте схоже, що битися він буде не з українцем.

Скоріш за все, новим опонентом Ф'юрі стане Дерек Чісора. Чемпіон WBC дав характеристику опоненту і навіть згадав його бій з Усиком.

Я вважаю, що Чісора у своєму поєдинку з Усиком досяг нічиєї. Так що я вважаю, що Чісора такий же небезпечний, як і Усик. Ви бачили цей бій? Дуже близький поєдинок, Чісора заслужив на нічию. До Дерека потрібно ставитися дуже уважно, інакше його не перемогти,

– заявив Тайсон.

Нагадаємо, що Усик не має наміру битися у 2022 році. Через це поєдинок за звання абсолютного чемпіона наразі неможливий.

Тайсон не готовий чекати до наступного року. При цьому промоутер Ф'юрі допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року.

Чим відомий Дерек Чісора

Нагадаємо, що Дерек вже двічі програвав Тайсону. У 2011 році Чісора поступився у поєдинку за звання чемпіона Великої Британії, а через три роки не зміг захистити пояс WBO International.

Всього за кар'єру Дерек програв 12 боїв, два з них – українцям. У 2012 році Чісору побив Володимир Кличко, а через вісім років – Олександр Усик. Взагалі Чісора був близький до закінчення кар'єри.

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За 2020-2021 роки Дерек програв три поєдинки поспіль (окрім Усика, британця двічі здолав Джозеф Паркер). Проте цього літа "Дел Бой" виграв у Кубрата Пулєва, завоєвавши пояс WBA International.