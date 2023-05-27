Пока Усик недоступен: "Цыганский король" бросил вызов Джошуа
Источник:Инстаграм Тайсона Фьюри
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри до сих пор не может найти себе достойного соперника. В отчаянии эпатажный британец отправил контракт Энтони Джошуа.
Скандальный Тайсон Фьюри после срыва боя за абсолют с Александром Усиком сам себя загнал в ловушку. Теперь 34-летний британец никак не может найти себе соперника на лето.
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Фьюри вспомнил старого "друга"
После нескольких провальных вариантов "Цыганский король" вернулся к одному из самых ожидаемых соперников – Энтони Джошуа. На своей странице в Instagram Фьюри подтвердил факт начала переговоров.
"Несколько дней назад я отправил Энтони Джошуа проект контракта на бой в сентябре на "Уэмбли", который хотят увидеть все, включая меня.
Согласие Эй Джея позволит дать миру то, что они хотят видеть. В этот раз я не собираюсь снимать миллион видео и продолжать давить. Теперь мяч на вашей стороне", – написал Фьюри.
Промоутеры топ-боксеров Фрэнк Уоррен и Эдди Хирн начали переговоры, которые остановились осенью прошлого года. Противостояние двух звезд хевивейта ожидают не только в Великобритании, но и во всем мире.
Фьюри в поисках соперника
- Напомним, что в декабре 2022 года "Цыганский король" нокаутировал в 10-м раунде Дерека Чисору.
- Затем представители Фьюри вступили в переговоры с промоутерами Усика, чтобы провести бой за абсолют 29 апреля на "Уэмбли".
- Провал "Боя века" заставил "Цыганского короля" искать новых соперников.
- Сначала "Жадное пузо" предложил бой Энди Руису. Но американец запросил за поединок 20 миллионов.
- Следующим вариантом был сенсационный Чжан Чжилей. Однако и здесь Фьюри постигла неудача – Джо Джойс активировал реванш с 40-летним китайцем.
- В поисках соперника Тайсон Фьюри отправился на "Зеленый континент". Там он выбрал себе лучшего тяжеловеса Австралии Демси Маккина. Однако понятно, что это второй эшелон мирового хевивейта.
Отметим, что предполагаемый бой Фьюри и Джошуа планируют провести 12 сентября. Напомним, что в декабре ожидается мегатурнир в Саудовской Аравии. Там должны состояться поединки Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер.