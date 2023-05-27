Пока Усик недоступен: "Цыганский король" бросил вызов Джошуа

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри до сих пор не может найти себе достойного соперника. В отчаянии эпатажный британец отправил контракт Энтони Джошуа.

Скандальный Тайсон Фьюри после срыва боя за абсолют с Александром Усиком сам себя загнал в ловушку. Теперь 34-летний британец никак не может найти себе соперника на лето.

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Фьюри вспомнил старого "друга"

После нескольких провальных вариантов "Цыганский король" вернулся к одному из самых ожидаемых соперников – Энтони Джошуа. На своей странице в Instagram Фьюри подтвердил факт начала переговоров.

"Несколько дней назад я отправил Энтони Джошуа проект контракта на бой в сентябре на "Уэмбли", который хотят увидеть все, включая меня.

Согласие Эй Джея позволит дать миру то, что они хотят видеть. В этот раз я не собираюсь снимать миллион видео и продолжать давить. Теперь мяч на вашей стороне", – написал Фьюри.

Промоутеры топ-боксеров Фрэнк Уоррен и Эдди Хирн начали переговоры, которые остановились осенью прошлого года. Противостояние двух звезд хевивейта ожидают не только в Великобритании, но и во всем мире.

Фьюри в поисках соперника

Отметим, что предполагаемый бой Фьюри и Джошуа планируют провести 12 сентября. Напомним, что в декабре ожидается мегатурнир в Саудовской Аравии. Там должны состояться поединки Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер.