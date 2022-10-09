Жертва Кличко и Усика: Фьюри хочет сразиться с боксером-неудачником, которого уже дважды одолел
Источник:The Telegraph
"Цыганский король" ищет любого соперника, чтобы был повод не выходить на ринг против Александра Усика. Новым претендентом на пояс WBC теперь является Дерек Чисора.
Новый претендент на пояс WBC
В начале декабря Тайсон Фьюри вернуться на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.
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Сначала британец объявил об окончании карьеры, но после второй победы Усика над Джошуа передумал. Однако похоже, что драться он будет не с кем-нибудь из них.
Усик не намерен сражаться в 2022 году, а Джошуа так и не подписал предложенный Тайсоном контракт. Вероятным соперником был Мануэль Чарр, однако, похоже, что у Фьюри появился новый претендент на бой.
Им стал известный британец Дерек Чисора. Английские СМИ сообщают, что боксеры уже договорились о третьем очном бое в карьере. Сам "Цыганский король" пообещал на следующей неделе назвать имя оппонента.
Чем известен Дерек Чисора
Напомним, что Дерек уже дважды проигрывал Тайсону. В 2011 году Чисора уступил в поединке за звание чемпиона Великобритании, а через три года не смог защитить пояс WBO International.
Всего за карьеру Дерек проиграл 12 боев, два из них – украинцам. В 2012 году Чисору избил Владимир Кличко, а через восемь лет – Александр Усик. Вообще Чисора был близок к окончанию карьеры.
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За 2020-2021 годы Дерек проиграл три поединка подряд (кроме Усика, британца дважды одолел Джозеф Паркер). Однако этим летом "Дел Бой" избил Кубрата Пулева, завоевав пояс WBA International.
Когда состоится бой Усик – Фьюри
Ожидалось, что после победы над Джошуа именно Усик сразится с Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Условием Тайсона является сражение в декабре этого года.
Однако Александр уже не собирается выходить в ринг в 2022 году. При этом промоутер Фьюри допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года.