Новый претендент на пояс WBC

В начале декабря Тайсон Фьюри вернуться на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.

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Сначала британец объявил об окончании карьеры, но после второй победы Усика над Джошуа передумал. Однако похоже, что драться он будет не с кем-нибудь из них.

Усик не намерен сражаться в 2022 году, а Джошуа так и не подписал предложенный Тайсоном контракт. Вероятным соперником был Мануэль Чарр, однако, похоже, что у Фьюри появился новый претендент на бой.

Им стал известный британец Дерек Чисора. Английские СМИ сообщают, что боксеры уже договорились о третьем очном бое в карьере. Сам "Цыганский король" пообещал на следующей неделе назвать имя оппонента.

Чем известен Дерек Чисора

Напомним, что Дерек уже дважды проигрывал Тайсону. В 2011 году Чисора уступил в поединке за звание чемпиона Великобритании, а через три года не смог защитить пояс WBO International.

Всего за карьеру Дерек проиграл 12 боев, два из них – украинцам. В 2012 году Чисору избил Владимир Кличко, а через восемь лет – Александр Усик. Вообще Чисора был близок к окончанию карьеры.

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За 2020-2021 годы Дерек проиграл три поединка подряд (кроме Усика, британца дважды одолел Джозеф Паркер). Однако этим летом "Дел Бой" избил Кубрата Пулева, завоевав пояс WBA International.

Когда состоится бой Усик – Фьюри

Ожидалось, что после победы над Джошуа именно Усик сразится с Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Условием Тайсона является сражение в декабре этого года.

Однако Александр уже не собирается выходить в ринг в 2022 году. При этом промоутер Фьюри допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года.