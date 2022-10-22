Из бокса в футбол: Тайсон Фьюри решил купить английский клуб

"Цыганский король" хочет помочь нечужой для себя команде из родного города. В настоящее время Моркам выступает в третьей лиге английского футбола.

В начале декабря Тайсон Фьюри вернется на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.

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Ожидается, что Тайсон еще год будет боксировать и может встретиться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, Фьюри уже размышляет над тем, чем заниматься кроме бокса.

Стало известно, что спортсмен собирается купить футбольный клуб. Речь о команде третьего дивизиона английского футбола Моркам. Тайсон уже инвестировал деньги в команду, а теперь имеет более амбициозные планы.

Думаю купить Моркам, они сейчас в Лиге 1. Вот я и подумал инвестировать в них несколько миллионов. Подарить, чтобы они могли подняться повыше. Мне предложили купить этот клуб. Хотя, по правде говоря, мне там и так принадлежат все тренировочные объекты и даже зал. Так что может вы разговариваете с будущим владельцем клуба,

– заявил Фьюри.

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Чисора вместо Усика

Напомним, что Усик повторно одолел Джошуа в августе этого года и защитил пояса WBA, WBO и IBF. Фьюри в свою очередь уже объявил, что 3 декабря будет сражаться с Дереком Чисорой.

Для Фьюри это будет третий поединок против Чисоры. Оба предыдущих (2011 и 2014) Тайсон выиграл. К слову, промоутер "Цыганского короля" допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года.