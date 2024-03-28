"Мне жаль кролика": Фьюри провел 12 раундов с отцом - видео с тренировки

Тайсон Фьюри готовится к поединку против Александра Усика. Он показал момент со своей тренировки.

Фьюри провел 12 раундов на ринге с отцом. Он заявил, что ему “жаль кролика”, ранее он неоднократно обращался так к Усику.

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Фьюри показал видео с тренировки

"Еще 12 раундов с отцом (Джоном Фьюри – ред. 24 Канал). Мне жаль кролика. С нетерпением ожидаем еще одну тяжелую неделю.

Я скажу вам: "Все, чего вы желаете, когда молитесь, верьте, что вы это получите, и у вас это будет", – написал Фьюри на своей странице в инстаграме.

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