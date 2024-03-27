В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Мозес Итаума – про бой Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума. По его словам, "Цыганский король" имеет большие шансы на успех в бою с украинцем.

"Я был в лагере Тайсона, в некоторые дни он выглядел хорошо в спаррингах, а в некоторые был невероятным. Честно говоря, результат боя зависит от того, какую версию Фьюри мы увидим.

Если увидим ту, которая проводит спарринги в хорошие дни, то у него будет очень легкий вечер с Усиком", – сказал Итаума.

Важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.