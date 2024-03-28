Ф’юрі провів 12 раундів на ринзі з батьком. Він заявив, що йому "шкода кролика", раніше він неодноразово звертався так до Усика.
Дивіться також Все залежить від готовності Ф'юрі: відомий боксер зробив прогноз на бій століття у хевівейті
Ф'юрі показав відео з тренування
"Ще 12 раундів з батьком (Джоном Ф’юрі – ред. 24 Канал). Мені шкода кролика. З нетерпінням очікуємо на ще один важкий тиждень.
Я скажу вам: "Усе, чого ви бажаєте, коли молитеся, вірте, що ви це отримаєте, і у вас це буде", – написав Ф’юрі на своїй сторінці в інстаграмі.
Як Ф'юрі готується до бою з Усиком: дивіться відео
Усик – Ф'юрі: що відомо
- Бій Усик – Ф'юрі заплановано на 18 травня у місті Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Проте, у команді Олександра є сумніви стосовно цієї зустрічі через повторні відкладення, які відбувалися раніше.
- Недавно промоутер українця, Олександр Красюк, висловив свої сумніви щодо термінів проведення реваншу, який був зазначений у контракті.
- Він відзначив, що навіть перший поєдинок викликає певні сумніви щодо його відбуття, оскільки історія перенесень вже повторилася чотири рази. За його словами, теоретично матч-реванш має відбутися до кінця 2024 року.