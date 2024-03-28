Ф’юрі провів 12 раундів на ринзі з батьком. Він заявив, що йому "шкода кролика", раніше він неодноразово звертався так до Усика.

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Ф'юрі показав відео з тренування

"Ще 12 раундів з батьком (Джоном Ф’юрі – ред. 24 Канал). Мені шкода кролика. З нетерпінням очікуємо на ще один важкий тиждень.

Я скажу вам: "Усе, чого ви бажаєте, коли молитеся, вірте, що ви це отримаєте, і у вас це буде", – написав Ф’юрі на своїй сторінці в інстаграмі.

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