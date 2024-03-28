Фьюри провел 12 раундов на ринге с отцом. Он заявил, что ему “жаль кролика”, ранее он неоднократно обращался так к Усику.
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Фьюри показал видео с тренировки
"Еще 12 раундов с отцом (Джоном Фьюри – ред. 24 Канал). Мне жаль кролика. С нетерпением ожидаем еще одну тяжелую неделю.
Я скажу вам: "Все, чего вы желаете, когда молитесь, верьте, что вы это получите, и у вас это будет", – написал Фьюри на своей странице в инстаграме.
Как Фьюри готовится к бою с Усиком: смотрите видео
Усик – Фьюри: что известно
- Бой Усик – Фьюри запланирован на 18 мая в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Однако, в команде Александра есть сомнения относительно этой встречи из-за повторных отложений, которые происходили ранее.
- Недавно промоутер украинца, Александр Красюк, выразил свои сомнения относительно сроков проведения реванша, который был указан в контракте.
- Он отметил, что даже первый поединок вызывает определенные сомнения относительно его отбытия, поскольку история переносов уже повторилась четыре раза. По его словам, теоретически матч-реванш должен состояться до конца 2024 года.