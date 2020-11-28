Легенди світового боксу Майк Тайсон і Рой Джонс знову побувають у ринзі. Видатні американці проведуть виставковий бій у ніч з 28 на 29 листопада. Де дивитися бій в Україні – далі в матеріалі.

Тайсон – Джонс де дивитися Зустріч Тайсона та Джонса відбудеться у Лас-Вегасі США у "Стейплс-центрі". Про це повідомляє 24 канал. До теми Майк Тайсон – Рой Джонс: анонс бою видатних ветеранів та інших топ-боїв вікенду Початок вечору боксу о 05:00 за київським часом. Головна подія шоу бій Тайсона та Джонса розпочнеться близько 06:00 за київським часом. За кордоном бій покажуть за системою PPV, тобто плата за перегляд. Водночас в Україні бій Тайсон – Джонс покаже платформа Megogo. Переглянути поєдинок зможуть всі передплатники підписки "Оптимальна" та "Максимальна". До уваги. Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.

Тайсон – Джонс / Інфографіка 24 канал