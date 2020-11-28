Майк Тайсон – Рой Джонс: де дивитися онлайн бій
Легенди світового боксу Майк Тайсон і Рой Джонс знову побувають у ринзі. Видатні американці проведуть виставковий бій у ніч з 28 на 29 листопада. Де дивитися бій в Україні – далі в матеріалі.
Тайсон – Джонс де дивитися
Зустріч Тайсона та Джонса відбудеться у Лас-Вегасі США у "Стейплс-центрі". Про це повідомляє 24 канал.
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Початок вечору боксу о 05:00 за київським часом. Головна подія шоу бій Тайсона та Джонса розпочнеться близько 06:00 за київським часом.
За кордоном бій покажуть за системою PPV, тобто плата за перегляд. Водночас в Україні бій Тайсон – Джонс покаже платформа Megogo.
Переглянути поєдинок зможуть всі передплатники підписки "Оптимальна" та "Максимальна".
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