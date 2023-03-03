Поединок не столько выделился игрой, ни двумя мячами в ворота Таджикистана, как скорым удалением. Не успели команды развести мяч из центра поля, как Иордания уже играла в меньшинстве. 24 канал.

Стоит прочесть Финансировали войну: фанаты Ворсклы возмущены трансферами игроков, поигравших в России

Одно из самых быстрых изъятий в истории футбола

Уже на 5-й секунде матча Бакер Калбоунеха прямой ногой влетел в голову соперника. Судья без колебаний показал красную карточку, хотя с таким решением арбитра не согласился виновник. Он пытался убедить рефери изменить свое решение, но тот не повелся по убеждению футболиста сборной Иордании до 20 лет.

Однако не только это бросилось в глаза. Футболисты из Таджикистана не сразу подбежали к своему партнеру по команде, которому досталось нешуточную. Они сначала отпраздновали удаление в составе соперника, а уже потом подошли к подбитому игроку.

Матч, состоявшийся 2 марта, закончился победой Иордании 2:0 в AFC U20 Asian Cup. Оба гола были забиты в первом тайме. Даже удаление соперника не принесло положительный результат Таджикистану.

Как футболиста удалили на 5-й секунде матча: смотрите видео

В следующих двух поединках сборная Иордании U-20 встретится с Южной Кореей (5 марта) и Оманом (8 марта).