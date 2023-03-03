Поєдинок не так виділився грою, чи двома м'ячами у ворота Таджикистану, як швидким вилученням. Не встигли команди розвести м'яч із центра поля, як Йорданія вже грала у меншості, пише 24 канал.

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Одне з найшвидших вилучень в історії футболу

Вже на 5-й секунді матчу Бакер Калбоунеха прямою ногою влетів у голову суперника. Суддя без вагань показав червону картку, хоча з таким рішенням арбітра не погодився винуватець. Він намагався переконати рефері змінити своє рішення, але той не повівся на переконання футболіста збірної Йорданії до 20 років.

Однак не лише це кинулось одразу в очі. Футболісти з Таджикистану не одразу підбігли до свого партнера по команді, якому дісталось не на жарт. Вони спершу відсвяткували вилучення у складі суперника, а вже потім підійшли до підбитого гравця.

Матч, який відбувся 2 березня, закінчився перемогою Йорданії 2:0 в AFC U20 Asian Cup. Обидва голи були забиті у першому таймі. Навіть вилучення суперника не принесло позитивний результат Таджикистану.

Як футболіста вилучили на 5-й секунді матчу: дивіться відео

У наступних двох поєдинках збірна Йорданії U-20 зустрінеться з Південною Кореєю (5 березня) та Оманом (8 березня).