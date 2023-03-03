После этих двух трансферов к руководству Ворсклы обратились фанаты команды, обороняющие страну на передовой. Болельщики публично выразили свое недовольство боссам полтавского клуба.

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Бессмысленная трансферная политика клуба

Все потому, что оба новичка Ворсклы успели поиграть под врагом.

Мы, бойцы отдельного отряда "Центурия Полтава" и активный кулак фанатского движения полтавской Ворсклы, выражаем недовольство действиями клуба и селекционного отдела нашего клуба. Дело в том, что клуб подписал двух игроков: Андрюшку Кравчука, уже во время российско-украинской войны успел поиграть за московское Торпедо, и Иванка Пономаренко, который успел также поиграть за оккупационную власть в крымском чемпионате,

– обратились болельщики.

"Мы выражаем свое недовольство этими игроками. Мы не позволим, чтобы эти люди поносили цвета нашего клуба, чтобы эти люди носили нашу эмблему. Лично обращаюсь к Александру Фундерату, спортивному директору полтавской Ворсклы. Александр Анатольевич, достойно выполняйте свою работу! Мы не позволим вам порочить наши цвета и нашу эмблему. Честь имею. Слава Украине!", - добавили фанаты полтавского клуба.

Напомним, что Ворскла закончила первый круг УПЛ на 9 месте, имея в своем активе 18 очков. Столько же у Кривбасса, который идет 8-м. Возобновление чемпионата Украины для полтавского клуба состоится 5 марта игрой против Зари.

Кравчук и Пономаренко поиграли под руководством врага