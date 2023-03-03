После этих двух трансферов к руководству Ворсклы обратились фанаты команды, обороняющие страну на передовой. Болельщики публично выразили свое недовольство боссам полтавского клуба.
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Бессмысленная трансферная политика клуба
Все потому, что оба новичка Ворсклы успели поиграть под врагом.
Мы, бойцы отдельного отряда "Центурия Полтава" и активный кулак фанатского движения полтавской Ворсклы, выражаем недовольство действиями клуба и селекционного отдела нашего клуба. Дело в том, что клуб подписал двух игроков: Андрюшку Кравчука, уже во время российско-украинской войны успел поиграть за московское Торпедо, и Иванка Пономаренко, который успел также поиграть за оккупационную власть в крымском чемпионате,
– обратились болельщики.
"Мы выражаем свое недовольство этими игроками. Мы не позволим, чтобы эти люди поносили цвета нашего клуба, чтобы эти люди носили нашу эмблему. Лично обращаюсь к Александру Фундерату, спортивному директору полтавской Ворсклы. Александр Анатольевич, достойно выполняйте свою работу! Мы не позволим вам порочить наши цвета и нашу эмблему. Честь имею. Слава Украине!", - добавили фанаты полтавского клуба.
Напомним, что Ворскла закончила первый круг УПЛ на 9 месте, имея в своем активе 18 очков. Столько же у Кривбасса, который идет 8-м. Возобновление чемпионата Украины для полтавского клуба состоится 5 марта игрой против Зари.
Кравчук и Пономаренко поиграли под руководством врага
- 24-летний полузащитник Андрей Кравчук 6 августа 2022 подписал контракт с Ворсклой. Футболист перешел в клуб в статусе свободного агента. Хотя до этого его последней командой было русское Торпедо. В Россию Кравчук перебрался в феврале 2021 из донецкого Олимпика, а покинул враждебную страну в начале марта 2022 года. Однако такое решение перейти играть в страну-агрессора навсегда испортило репутацию молодого игрока.
- В карьере Ивана Пономаренко тоже есть враждебное пятно. 24-летний голкипер после начала боевых действий на Донбассе поиграл во временно оккупированном Крыму. Пономаренко в мае 2019 перешел в Крымтеплицу, за которую выступал до июля того же года. После этого уже поиграл в Таджикистане и в украинских клубах Буковине и Львове.