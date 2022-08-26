Завершився євротиждень для українських клубів, який приніс нам чимало негативних емоцій. Динамо поступилось Бенфіці вдруге і не пройшло в групу Ліги чемпіонів.
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В той же час Дніпро-1 нічого не зміг зробити з АЕКом в Лізі Європи і вилетів в Лігу Конференцій. Це вкрай негативно позначилось на наших позиціях в рейтингу УЄФА, пише 24 канал.
Успіхи чеських та швейцарських клубів дозволили цим асоціаціям обігнати Україну. Тепер наша країна опустилась на 16 місце в рейтингу асоціації УЄФА.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|2023/2024
|РАЗОМ
|КОМАНД
|1
|Англія
|2.571
|89.141
|7/7
|2
|Іспанія
|2.571
|78.998
|7/7
|3
|Німеччина
|2.625
|67.981
|8/8
|4
|Італія
|2.500
|62.069
|7/7
|5
|Франція
|1.583
|50.164
|6/6
|6
|Нідерланди
|2.700
|49.100
|4/5
|7
|Португалія
|3.333
|47.049
|4/6
|8
|Шотландія
|2.300
|35.200
|3/5
|9
|Австрія
|1.900
|31.000
|3/5
|10
|Бельгія
|2.400
|30.400
|4/5
|11
|Сербія
|1.875
|28.875
|2/4
|12
|Норвегія
|3.500
|26.750
|2/4
|13
|Чехія
|4.250
|26.550
|3/4
|14
|Швейцарія
|3.250
|26.425
|2/4
|15
|росія
|4.333
|26.215
|0
|16
|Україна
|1.900
|25.700
|3/5
Мінус одна команда в ЛЧ?
Нагадаємо, що по дві путівки в Лігу чемпіонів мають лише країни з ТОП-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тому Україна ризикує залишитись з одним клубом в головному турнірі Європи на сезон 2024/2025.
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Правда. ще є час надолужити упущене. Наприклад, обігнати росію, чиї клуби викинули зі змагань через війну з Україною. Для цього Шахтарю, Динамо та Дніпру-1 достатньо буде взяти одну перемогу та одну нічию на трьох. Але варто не забувати і про Грецію, Хорватію та Данію, які розташувались позаду.