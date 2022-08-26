Завершився євротиждень для українських клубів, який приніс нам чимало негативних емоцій. Динамо поступилось Бенфіці вдруге і не пройшло в групу Ліги чемпіонів.

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В той же час Дніпро-1 нічого не зміг зробити з АЕКом в Лізі Європи і вилетів в Лігу Конференцій. Це вкрай негативно позначилось на наших позиціях в рейтингу УЄФА, пише 24 канал.

Успіхи чеських та швейцарських клубів дозволили цим асоціаціям обігнати Україну. Тепер наша країна опустилась на 16 місце в рейтингу асоціації УЄФА.

МІСЦЕ КРАЇНА 2023/2024 РАЗОМ КОМАНД 1 Англія 2.571 89.141 7/7 2 Іспанія 2.571 78.998 7/7 3 Німеччина 2.625 67.981 8/8 4 Італія 2.500 62.069 7/7 5 Франція 1.583 50.164 6/6 6 Нідерланди 2.700 49.100 4/5 7 Португалія 3.333 47.049 4/6 8 Шотландія 2.300 35.200 3/5 9 Австрія 1.900 31.000 3/5 10 Бельгія 2.400 30.400 4/5 11 Сербія 1.875 28.875 2/4 12 Норвегія 3.500 26.750 2/4 13 Чехія 4.250 26.550 3/4 14 Швейцарія 3.250 26.425 2/4 15 росія 4.333 26.215 0 16 Україна 1.900 25.700 3/5

Мінус одна команда в ЛЧ?

Нагадаємо, що по дві путівки в Лігу чемпіонів мають лише країни з ТОП-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тому Україна ризикує залишитись з одним клубом в головному турнірі Європи на сезон 2024/2025.

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Правда. ще є час надолужити упущене. Наприклад, обігнати росію, чиї клуби викинули зі змагань через війну з Україною. Для цього Шахтарю, Динамо та Дніпру-1 достатньо буде взяти одну перемогу та одну нічию на трьох. Але варто не забувати і про Грецію, Хорватію та Данію, які розташувались позаду.

Нагадаємо. З єврокубків вже вилетіли Ворскла та Зорю. У перших матчах Ліги Конференцій проти АІКа та Університаті відповідно наші клуби перемагали, однак після других ігор одразу вилітали.