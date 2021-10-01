Таблица коэффициентов УЕФА: у Украины всего 1 гол в 6 матчах, в погоне за Шотландией

С 28-го по 30 сентября в трех еврокубковых турнирах были сыграны матчи второго тура. У Украины сменился конкурент в борьбе за место в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов донецкий Шахтер в Киеве сыграл в нулевую ничью с Интером (0:0). Эта ничья принесла Украине 1 очко, которое при делении на 5 команд, которые стартовали, дает прибавку 0.200 балла. В группе E киевское Динамо на выезде потерпело фиаско от Баварии (0:5). Луганская Заря вновь пропустила три гола в еврокубках, уступив итальянской Роме (0:3).

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Как дела у конкурентов

Украина остается на 11-й позиции с пятилетней суммой коэффициентов 30.600. В шести матчах основного раунда еврокубков украинские команды забили лишь один мяч – и тот оказался голом престижа Зари в ворота норвежцев.

А вот Россия (31.682) обогнала Шотландию (31.300) и вышла на 9-ю позицию. Зенит разгромил шведский Мальме в ЛЧ (4:0). В матче ЛК Наполи – Спартак (2:3) зафиксирован сенсационный результат. И лишь Локомотив потерял очки, проиграв Лацио (0:2).

Касательно команд, которые позади, то Сербия взяла две победы из двух возможных и добавила в Таблицу коэффициентов целый балл. Теперь наше преимущество над этой страной составляет всего 1,975 балла.

Подтянулась и Бельгия, которая на неделе одержала две победы, что равняется 0,8 балла таблице коэффициентов. Если сейчас обе эти Ассоциации позади Украины в общем графике, то в начале следующего сезона Бельгия будет далеко впереди. Очень вероятно, что лучшую стартовую позицию будет иметь и Сербия. Ведь по состоянию на сейчас ее стартовый показатель сезона 2022/23 хуже украинского на каких-то 0,1 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 1 октября