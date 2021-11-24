Таблица коэффициентов УЕФА: Россия увеличивает отрыв от Украины

24 ноября 2021 , 10:31
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Источник:

24 канал

Во вторник, 23 ноября, состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Небольшие изменения внесены в таблицу коэффициентов УЕФА.

Украина и Россия ведут борьбу за место в топ-10, которое позволит выставить чемпиона страны непосредственно в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

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Киевское Динамо на НСК "Олимпийский" проиграло Баварии со счетом 1:2. Зенит сыграл вничью с Мальме (1:1) и принес России одно зачетное очко и 0,2 балла в рейтинг УЕФА.

Таким образом, расстояние между странами, которые борются за 10 позицию в таблице коэффициентов УЕФА, увеличилось. Российские клубы по итогам последних пяти сезонов имеют 32,282 балла. У украинцев — 31,4 балла.

Обратите внимание! Украина сохраняет высокие шансы выбить россиян в этом году из первой десятки рейтинга.

Таблица коэффициентов УЕФА (по состоянию на 24 ноября)

Как начисляются баллы

  • За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью – одно.
  • Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.
Автор: Юрій Семенюк