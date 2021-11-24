Динамо – Бавария 1:2
Гол: Гармаш, 70 – Левандовский, 14, Коман, 42
К слову Поражение, за которое не стыдно: Бавария обыграла Динамо в Лиге чемпионов – видео голов
Барселона – Бенфика 0:0
Вильярреал – Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Роналду, 78, Санчо, 90
Янг Бойз – Аталанта 3:3
Голы: Сибачо, 39, Сьерра, 80, Хефти, 84 – Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88
Лилль – Зальцбург 1:0
Гол: Девид, 31
Севилья – Вольфсбург 2:0
Голы: Хордан, 13, Мир, 90+7
Челси – Ювентус 3:0
Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одой, 58, Вернер, 90+5
Мальме – Зенит 1:1
Голы: Риекс, 28 – Ракицкий, 90+2 (пен.)