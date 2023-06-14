Цепляемся за Лигу чемпионов: как выглядит таблица коэффициентов УЕФА и какие перспективы у Украины

Очередной евросезон наша ассоциация завершила на 14-м месте, что дает право отправить в главный турнир Европы две команды. Впрочем, в следующем сезоне за эту квоту придется побороться.

Футбольный евросезон 2022-2023 подошел к концу, пишет 24 канал. Уже определены все победители еврокубков, а уже к концу июня стартует квалификация новой Лиги чемпионов сезона 2024-2025.

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Таким образом, сформировалась итоговая таблица коэффициентов УЕФА. Она включает в себя пять последних евросезонов, то есть, начиная с кампании 2018-2019.

Украина сохранила два клуба в ЛЧ

Согласно ей будет формироваться распределение команд по еврокубкам на сезон 2024-2025. Украина заняла 14-е место в рейтинге и сохранила за собой две путевки в Лигу чемпионов. В общей сложности от УПЛ в международные турниры попадет пять клубов.

Полная таблица коэффициентов УЕФА:

МЕСТО СТРАНА 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 ВМЕСТЕ 1 Англия 22.642 18.571 24.357 21.000 23.000 109.570 2 Испания 19.571 18.928 19.500 18.428 16.571 92.998 3 Германия 15.214 18.714 15.214 16.214 17.125 82.481 4 Италия 12.642 14.928 16.285 15.714 22.357 81.926 5 Франция 10.583 11.666 7.916 18.416 12.583 61.164 6 Нидерланды 8.600 9.400 9.200 19.200 13.500 59.900 7 Португалия 10.900 10.300 9.600 12.916 12.500 56.216 8 Бельгия 7.800 7.600 6.000 6.600 14.200 42.200 9 Шотландия 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400 10 Австрия 6.200 5.800 6.700 10.400 4.900 34.000 11 Сербия 6.000 6.000 5.500 9.500 5.375 32.375 12 Турция 5.500 5.000 3.100 6.700 11.800 32.100 13 Швейцария 3.900 6.400 5.125 7.750 8.500 31.675 14 Украина 5.600 7.200 6.800 4.200 5.700 29.500 15 Чехия 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 29.050 16 Норвегия 5.375 3.750 6.500 7.625 5.750 29.000 17 Дания 4.875 5.125 4.125 7.800 5.900 27.825 18 Россия 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333* 26.215 19 Хорватия 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 25.400 20 Греция 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 25.225 21 Израиль 2.625 2.375 7.000 6.750 6.250 25.000 22 Кипр 6.125 5.125 4.000 4.125 5.100 24.475 23 Швеция 4.125 5.750 2.500 5.125 6.250 23.750 24 Польша 2.250 2.125 4.000 4.625 7.750 20.750 25 Венгрия 3.250 4.500 4.250 2.750 5.875 20.625 26 Румыния 2.375 5.875 3.750 2.250 6.250 20.500 27 Болгария 4.000 4.125 4.000 3.375 4.500 20.000 28 Словакия 5.125 3.000 1.500 4.125 6.000 19.750 29 Азербайджан 2.375 3.375 2.500 4.375 4.000 16.625 30 Казахстан 4.250 3.375 1.000 2.875 1.125 12.625 31 Словения 3.125 2.000 2.250 3.000 2.125 12.500 32 Молдова 1.125 0.750 1.375 5.250 3.750 12.250 33 Косово 2.500 1.500 1.833 2.333 2.875 11.041 34 Лихтенштейн 1.500 2.500 0.500 0.000 6.500 11.000 35 Латвия 1.625 2.250 1.375 2.625 2.750 10.625 36 Ирландия 1.000 1.250 1.875 2.875 3.375 10.375 37 Финляндия 0.875 1.625 1.375 3.750 2.625 10.250 38 Литва 2.625 1.625 1.625 1.750 2.375 10.000 39 Армения 1.500 2.750 1.375 1.875 2.375 9.875 40 Беларусь 5.000 2.500 1.500 0.250 0.625 9.875 41 Босния и Герцеговина 2.000 1.500 2.625 1.625 2.000 9.750 42 Люксембург 2.625 3.000 1.000 1.250 1.125 9.000 43 Фарерские острова 1.125 1.125 2.750 1.500 2.250 8.750 44 Северная Ирландия 0.500 2.375 2.833 1.625 1.250 8.583 45 Мальта 1.500 0.750 1.500 1.875 2.625 8.250 46 Грузия 1.625 2.250 1.750 1.250 1.125 8.000 47 Эстония 0.500 0.875 1.375 3.666 1.166 7.582 48 Исландия 1.500 0.625 0.625 1.500 3.000 7.250 49 Албания 1.000 0.750 2.000 1.625 0.875 6.250 50 Вельс 1.000 1.000 1.500 1.500 1.166 6.166 51 Гибралтар 1.000 1.000 1.666 1.250 0.875 5.791 52 Северная Македония 1.000 0.500 1.750 0.625 1.625 5.500 53 Андорра 0.833 1.500 0.666 1.500 0.666 5.165 54 Черногория 0.375 1.000 1.625 0.750 1.000 4.750 55 Сан-Марино 0.500 0.000 0.500 0.166 0.833 1.999

* – все клубы России не были допущены к евросезону 2022-2023 из-за войны в Украине, но УЕФА подарил стране-оккупанту 4,333 балла как худший показатель этой ассоциации за пять последних лет

Как распределится квота для Украины на сезон 2024-2025:

Победитель УПЛ будет стартовать в "чемпионском пути" квалификации Лиги чемпионов по третьему раунду, ему для прохода в основу стадию придется пройти двух оппонентов

Вицечемпион УПЛ будет играть в "пути представителей лиг" со второго раунда отбора, ему нужно будет проходить троих соперников

В общей сложности по "чемпионскому пути" в основную стадию ЛЧ выйдет 5 команд, а по "пути представителей лиг" - всего две

Победитель Кубка Украины получит путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы (один соперник в основную стадию)

Третье и четвертое место УПЛ начнут путь в Лиги конференций по третьему и второму раунду отбора соответственно (два и три оппонента к основной стадии)

Новый формат еврокубков

Напомним, что с сезона 2024-2025 в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций не будет групп на основной стадии. В каждом турнире будут по 36 команд, которые будут играть по швейцарской системе.

Каждая команда будет играть 8 матчей с совершенно разными оппонентами – по четыре дома и на выезде. На основе этих игр формируется общая турнирная таблица на 36 участников. 1-8 команды выходят напрямую в 1/8 финала, а 9-24 будут играть в 1/16 финала за право присоединиться к первым восьми.

Интересно знать Когда украинские клубы сыграют в еврокубках: дать жеребьевку и матчи, потенциальные соперники

Перспективы на следующий сезон

Уже с сезона 2023-2024 Украина впрягается в борьбу за сохранение двух путевок в квалификацию ЛЧ. Все команды потеряют баллы за сезон 2018-2019, то есть у нашей ассоциации отнимут 5,600 баллов.

Топ-20 рейтинга перед стартом сезона 2023-2024:

МЕСТО СТРАНА 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 ВМЕСТЕ 1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 - 86.928 2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 - 73.427 3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 - 69.284 4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 - 67.267 5 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 - 51.300 6 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 - 50.581 7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 - 45.316 8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 - 34.400 9 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 - 29.650 10 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 - 27.800 11 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 - 27.775 12 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 - 26.600 13 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 - 26.375 14 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 - 23.900 15 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 - 23.625 16 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 - 22.950 17 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 - 22.550 18 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 - 22.375 19 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 - 20.125 20 Хорватия 4.375 5.900 6.000 3.375 - 19.650

Как видим, Украина пока сохраняет место в топ-15. Впрочем, очень близко расположились Норвегия, Дания, Чехия и Израиль. Нашим клубам нужно набрать не меньше команд из этих стран или разрешить только одной ассоциации обойти нас.

Также в случае успешного сезона Украина может подняться в топ-10, что позволит чемпиону напрямую попасть в основную стадию. Правда для этого нашим командам нужно набрать на 20 баллов больше, чем австрийским.

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Также стоит отметить, что впервые за долгое время может быть разбита "большая пятерка". К началу сезона 2024-2025 Франция упадет на шестую строчку, пропустив вперед Нидерланды. Рейтинг в конце следующего сезона будет влиять на раздел мест в кампании 2025-2026.

Как рассчитывается таблица коэффициентов УЕФА: