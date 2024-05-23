Новые трофеи знаменитого отца: сыновья Усика похвастались чемпионскими поясами

23 мая 2024, 18:59
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Инстаграм Александра Усика

Александр Усик после исторической победы над Тайсоном Фьюри вернулся к семье. Новоиспеченный абсолютный чемпион наслаждается отдыхом.

Украинец Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. В зрелищном поединке он победил великана Тайсона Фьюри.

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Сыновья Усика попозировали с трофеями

Александр отобрал у "Цыганского короля" титул WBC, а еще получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета. Он был изготовлен для абсолютного чемпиона королевского дивизиона.

Сыновья Усика Кирилл и Михаил попозировали с новыми трофеями отца. Соответствующую фотографию абсолютный чемпион опубликовал в своем инстаграме.

Михаил и Кирилл Усики позируют с чемпионскими поясами / фото из инстаграма боксера

Усик побил Фьюри: что дальше

  • Украинский боксер победил "Цыганского короля" раздельным решением по итогу 12-раундового поединка.
  • Бой мог завершиться после 9 раунда, когда Тайсон побывал в нокдауне. Рефери остановил избиение Фьюри и дал ему время прийти в себя.
  • В контракте на бой прописан обязательный реванш. Второй поединок должен состояться в середине октября.
  • Усик может сохранить титул абсолюта, если IBF сделает исключение из правил.
Автор: Сергій Шаховець