Новые трофеи знаменитого отца: сыновья Усика похвастались чемпионскими поясами

Александр Усик после исторической победы над Тайсоном Фьюри вернулся к семье. Новоиспеченный абсолютный чемпион наслаждается отдыхом.

Украинец Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. В зрелищном поединке он победил великана Тайсона Фьюри.

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Сыновья Усика попозировали с трофеями

Александр отобрал у "Цыганского короля" титул WBC, а еще получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета. Он был изготовлен для абсолютного чемпиона королевского дивизиона.

Сыновья Усика Кирилл и Михаил попозировали с новыми трофеями отца. Соответствующую фотографию абсолютный чемпион опубликовал в своем инстаграме.

Михаил и Кирилл Усики позируют с чемпионскими поясами / фото из инстаграма боксера

Усик побил Фьюри: что дальше