Сын ван Перси забил гол-шедевр в стиле отца: видео
Легенда футбола Робин ван Перси уже повесил бутсы на гвоздь, но воспитал достойную замену для ведущих клубов мира. Его сын Шакил отметился красивым голом в стиле своего отца.
После карьеры Робин ван Перси работает в "Фейенорде" тренером нападающих, поэтому неудивительно, что именно его сын, играющий на этой позиции, отметился голом в воротах соперников, пишет 24 канал.
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В стиле отца
В очередном матче чемпионата Нидерландов Шакил откликнулся на передачу с фланга и эффектно пробил боковыми ножницами слету. Похоже, ван Перси подготовил великолепную замену в атакующей линии для европейских клубов.
Юный Шакил сделал счет матча против "Аякса" 2:4 в пользу "Фейеноорда" U-13 за который и выступает сын ван Перси. Его отец провел за нидерландский клуб 5 сезонов.
Гол Шакила в ворота "Аякса" смотрите видео
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