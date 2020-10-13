Легенда футболу Робін ван Персі вже повісив бутси на цвях, але виховав гідну заміну для провідних клубів світу. Його син Шакіл відзначився красивим голом у стилі свого батька.

Після кар'єри Робін ван Персі працює у "Феєнорді" тренером нападників, тому не дивно, що саме його син, який грає на цій позиції, відзначився голом у воротах суперників, пише 24 канал.

Варто побачити: Зірковий аргентинець Ігуаїн забив приголомшливий дебютний гол у США, який приніс перемогу: відео

У стилі батька

У черговому матчі чемпіонату Нідерландів" Шакіл відгукнувся на передачу з флангу та ефектно пробив боковими ножицями зльоту. Схоже, ван Персі підготував чудову заміну у атакувальній лінії для європейських клубів.

Юний Шакіл зробив рахунок матчу проти "Аякса" 2:4 на користь "Феєнорда" U-13 за який і виступає син ван Персі. Його батько провів за нідерландський клуб 5 сезонів.

Гол Шакіла у ворота "Аякса" дивіться відео