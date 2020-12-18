Сын Уэйна Руни подписал контракт с Манчестер Юнайтед: фото
Сын бывшего капитана Манчестер Юнайтед и сборной Англии по футболу Уэйна Руни Кай Руни поступил в академию манкунианского клуба.
Легендарный футболист в своем твиттер-аккаунте пожелал удачи своему сыну.
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"День гордости. Кай подписал контракт с Манчестер Юнайтед. Работай в том же духе, сын", – написал Руни-старший.
Карьера Руни в Манчестер Юнайтед
Уэйн Руни играл за Манчестер Юнайтед с 2004-го по 2017 год и провел за "красных дьяволов" 611 матчей, забив в них 287 мячей. За сборную Англии форвард отыграл 120 матчей, отметившись 53 голами.
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