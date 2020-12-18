Сын бывшего капитана Манчестер Юнайтед и сборной Англии по футболу Уэйна Руни Кай Руни поступил в академию манкунианского клуба.

Легендарный футболист в своем твиттер-аккаунте пожелал удачи своему сыну.

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"День гордости. Кай подписал контракт с Манчестер Юнайтед. Работай в том же духе, сын", – написал Руни-старший.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020

Карьера Руни в Манчестер Юнайтед

Уэйн Руни играл за Манчестер Юнайтед с 2004-го по 2017 год и провел за "красных дьяволов" 611 матчей, забив в них 287 мячей. За сборную Англии форвард отыграл 120 матчей, отметившись 53 голами.