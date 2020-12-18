Син колишнього капітана Манчестер Юнайтед і збірної Англії з футболу Вейна Руні Кай Руні вступив до академії манкуніанського клубу.

Легендарний футболіст у своєму твіттер-акаунті побажав удачі своєму синові.

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"День гордості. Кай підписав контракт з Манчестер Юнайтед. Працюй в тому ж дусі, син", – написав Руні-старший.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020

Кар'єра Руні в Манчестер Юнайтед

Вейн Руні грав за Манчестер Юнайтед з 2004-го по 2017 рік і провів за "червоних дияволів" 611 матчів, забивши в них 287 м'ячів. За збірну Англії форвард відіграв 120 матчів, відзначившись 53 голами.