Син Вейна Руні підписав контракт з Манчестер Юнайтед: фото
Син колишнього капітана Манчестер Юнайтед і збірної Англії з футболу Вейна Руні Кай Руні вступив до академії манкуніанського клубу.
Легендарний футболіст у своєму твіттер-акаунті побажав удачі своєму синові.
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"День гордості. Кай підписав контракт з Манчестер Юнайтед. Працюй в тому ж дусі, син", – написав Руні-старший.
Кар'єра Руні в Манчестер Юнайтед
Вейн Руні грав за Манчестер Юнайтед з 2004-го по 2017 рік і провів за "червоних дияволів" 611 матчів, забивши в них 287 м'ячів. За збірну Англії форвард відіграв 120 матчів, відзначившись 53 голами.
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