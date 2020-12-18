Лидер "Шахтера" Тайсон, которым интересовался "Интернасьонал", не покинет донецкий клуб до окончания своего контракта.

По информации Goal.com, донецкий клуб предупредил игрока, что не намерен отпускать его до окончания контракта летом 2021 года.

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Главный тренер "горняков" Луиш Каштру считает Тайсона ключевым игроком команды в чемпионате и Лиге Европы.

Покинет ли Тайсон Шахтер

Контракт футболиста с Шахтером истекает 30 июня 2021 года. За пол года до конца соглашения футболист может подписывать контракт с новым клубом.

32-летний Тайсон неоднократно намекал, что хочет перейти в бразильский Интернасьонал. Такие намеки он делал в соцсетях во время общения с друзьями.

В Интернасьонале Тайсона хотел видеть бывший тренер бразильцев Эдуардо Куодет. Он выражал надежду, что игрок перейдет в клуб в 2021 году.

В Украине Тайсон попал именно из Интернасьонала, перейдя в 2010 году в харьковский Металлист и выступая там до 2013 года, когда состоялся переход игрока в Шахтер.

Сам футболист уверен, что, вполне вероятно, летом он однозначно покинет донецкий клуб, который намерен максимально омолодить свою линию атаки.