Поздравил с дебютом игрока под номером 7: Шевченко отреагировал на победу сборной Украины U-19

Юношеская сборная Украины U-19 удачно стартовала в отборе Евро-2024. Подопечные Дмитрия Михайленко без особых проблем разобрались с командой сверстников из Северной Македонии.

Футболисты юношеской сборной Украины забили по голу в каждом тайме и сохранили ворота "сухими". За десять минут до завершения поединка в составе "сине-желтых" дебютировал Кристиан Шевченко – сын легенды мирового футбола.

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Шевченко в восторге от игры юношеской сборной

На матче присутствовал Андрей Николаевич, который приехал поддержать сына и сборную. После поединка он поделился впечатлениями и поздравил с дебютом игрока под номером 7.

"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам.

Особая радость – поздравить игрока под номером 7 (Кристиан Шевченко – 24 Канал) с дебютом в юношеской сборной", – написал президент УАФ.

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