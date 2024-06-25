О трагической новости боксер сообщил в своих соцсетях. Его сын совершил суицид в возрасте 32 лет.

Читайте также Зашквар в мире бокса: IBF сняла санкции с россиян

Трагедия в жизни Роя Джонса-младшего

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях рассказал, что случилось это 22 июня. Последнюю ночь в жизни его сын провел вместе с отцом.

"К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я очень благодарен, что Бог позволил мне вернуться домой в пятницу вечером, чтобы он смог провести последнюю ночь своей жизни со мной и семьей.

Я знаю, что многие люди сейчас переживают тяжелые времена, но ничто не стоит того, чтобы лишить себя жизни. Бог дает ее, и Бог должен ее забрать. Пожалуйста, уважайте нашу конфиденциальность, пока мы с моей семьей переживаем эту потерю. Спасибо за любовь и поддержку", – написал Джонс.

Справка. Рой Джонс-младший – единственный боксер в истории, который начал профессиональную карьеру в полусреднем весе и впоследствии завоевал титул в тяжелой категории. Всего провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз выходил в ринг в апреле 2023 года против Энтони Петтиса и потерпел поражение решением большинства судей.

Отметим, что 32-летний Деандре был самым младшим из трех детей Джонса и его жены Нетлин.