Про трагічну новину боксер повідомив у своїх соцмережах. Його син вчинив суїцид у віці 32 років.

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Трагедія в житті Роя Джонса-молодшого

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях розповів, що трапилося це 22 червня. Останню ніч у житті його син провів разом з батьком.

"На жаль, мій син Деандре наклав на себе руки в суботу. Я дуже вдячний, що Бог дозволив мені повернутися додому в п’ятницю ввечері, щоб він зміг провести останню ніч свого життя зі мною та сім'єю.

Я знаю, що багато людей зараз переживають важкі часи, але ніщо не варте того, щоб позбавити себе життя. Бог дає його, і Бог повинен його забрати. Будь ласка, поважайте нашу конфіденційність, поки ми з моєю родиною переживаємо цю втрату. Дякую за любов і підтримку", – написав Джонс.

Довідка. Рой Джонс-молодший – єдиний боксер в історії, який розпочав професійну кар'єру в напівсередній вазі та згодом завоював титул у важкій категорії. Всього провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє виходив у ринг у квітні 2023 року проти Ентоні Петтіса та зазнав поразки рішенням більшості суддів.

Зазначимо, що 32-річний Деандре був наймолодшим із трьох дітей Джонса та його дружини Нетлін.