С марта 2022 года российский бокс находился под санкциями от IBF. Согласно им, организация отказывалась признавать и утверждать поединки на территории РФ, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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IBF сняла санкции с российского бокса
Решение об отмене санкций было принято еще в середине июня.
Отныне российские боксеры снова могут занимать позиции в топ-15 лучших на планете по версии IBF. Также из-за этого решения уже происходят изменения в рейтингах.
Напомним, что недавно стало известно, что украинский боксер Карен Чухаджян заразился гепатитом А после боя с россиянином в 2020 году.