Сын позвонил мне утром и сказал, что Россия напала, – Вернидуб о возвращении в Украину

Украинский тренер Шерифа Юрий Вернидуб сразу вернулся в Украину после полномасштабного вторжения России.

Вернидуб: Я еще не использовал свое оружие, но всегда готов

Сразу по прибытии Вернидуб Юрий Вернидуб записался в территориальную оборону Запорожья. В интервью для ВВС он рассказал о войне в Украине и своем возвращении на родину.

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Мой сын позвонил мне в 4:30 утра и сказал, что россияне напали на нас. Тогда я знал, что вернусь в Украину воевать,

– сказал тренер Шерифа.

"Я не хочу вам врать. Возвращаясь домой, я увидел много сильных мужчин, которые уезжали из страны. Если они вернутся, буду счастлив. Я так понимаю, они выехали с семьями в Молдову, Румынию. Из нашего района выехало много мужчин" ... мужчин из Харькова, Запорожья, Луганска, Донецка", – отметил Вернидуб.

По словам тренера, сразу после известия сына о наступлении россиян он решил покинуть Молдову и вернуться в Украину.

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"Меня пытались остановить близкие люди. Моя жена, мои дети, мои внучки. Я стоял крепко и благодарю свою жену за поддержку. Она знает мой характер. Если приму решение, я его не изменю.

Мы могли бы уехать в Молдову. Этот вариант еще открыт для моих детей, их жен, моих внуков. Но я и моя жена – мы здесь точно останемся", – сказал специалист.

Тренер рассказал, что он был в армии, потому знает, как обращаться с оружием.

Я не имею права разглашать, какова моя роль в армии. Сейчас нас инструктируют. Каждую минуту мы готовы идти туда, куда нам скажут. Я еще не использовал свое оружие, но всегда готов. В любое время,

– добавил специалист.

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