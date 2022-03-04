Коваленко: херсонцы, не ведитесь на эти провокации Футболист выступает в Италии, но его семья живет в Украине. Виктор Коваленко обратился ко всем жителям своего родного Херсона.

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Российские войска, вошедшие в город и область, стараются всеми способами показать всему миру, что в Херсоне их радушно встретили. Оккупанты уже попытались сделать несколько провокаций, привезли актеров и готовили для выставочных видео, но они были провалены. Так легко им не изменить сознание украинцев. Коваленко тоже попросил херсонцев не вестись на провокации российских захватчиков: "Они хотят показать, что их ждали, что им здесь рады. Это не так. Им здесь не рады. Их здесь никто не ожидал. Мы жили в прекрасном чудесном городе Херсоне, мирном и дружескому".

Херсонцы, не ведитесь на эти провокации. Не будьте массовкой для телекамер. Не подходите к ним и не верьте. Наш президент и наши ВСУ не забывают своих. Мы придем и возьмем этот город назад. Украина – превыше всего. Херсон – это Украина,

– сказал футболист. Обращение Виктора Коваленко к херсонцам

Отметим, что Коваленко до февраля 2021 выступал в донецком Шахтере. После чего пополнил состав Аталанты, но не смог закрепиться в команде.

В августе того же года направился в Специю.

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Полный текст обращения Коваленко

Дорогие украинцы, дорогие херсонцы. Как вы знаете, мой родной город Херсон оккупировали русские войска. До этого там летали русские бомбы и русские ракеты. Я каждый день на связи со своими родными и друзьями. И это тяжело навать связью. Мой сегодняшний разговор с братом продлился 20 секунд. Они глушат нам связь, обрезают нам интернет, по телевизору сейчас только русские новости. Почему? Они боятся показать правду?

Хочу обратиться к херсонцам. Я знаю, в какой мы тяжёлой ситуации сейчас. Но будьте сильны, держитесь. Также я знаю, что сейчас привозят очень много русской массовки, привозят их камеры. Они хотят показать, что их ждали, что им тут рады. Это не так. Им тут не рады. Их тут никто не ждал. Мы жили в прекрасном чудесном городе Херсоне, мирном и дружелюбном.

Херсонцы, не ведитесь на эти провокации. Не будьте массовкой для их телекамер. Не подходите к ним и не верьте. Наш президент и наши ВСУ не забывают своих. Мы придём и заберём этот город обратно. Украина – превыше всего. Херсон – это Украина.