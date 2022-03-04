Вернидуб: Я ще не використав свою зброю, але завжди готовий
Відразу після прибуття Вернидуб Юрій Вернидуб записався до територіальної оборони Запоріжжя. В інтерв'ю для ВВС він розповів про війну в Україні та своє повернення на батьківщину.
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Мій син подзвонив мені о 4.30 ранку і сказав, що росіяни напали на нас. Тоді я знав, що повернуся в Україну воювати,
– сказав тренер Шерифа.
"Я не хочу вам брехати. Повертаючись додому, я побачив багато сильних чоловіків, які виїжджали з країни. Якщо вони повернуться, буду щасливий. Я так розумію, вони виїхали з сім’ями до Молдови, Румунії тощо. З нашого району виїхало багато чоловіків... чоловіків з Харкова, Запоріжжя, Луганська, Донецька", – зазначив Вернидуб.
За словами тренера, відразу після звістки сина про наступ росіян він вирішив покинути Молдову та повернутися до України.
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"Мене намагалися зупинити близькі люди. Моя дружина, мої діти, мої онуки. Я стояв міцно і дякую своїй дружині за підтримку. Вона знає мій характер. Якщо прийму рішення, я його не зміню.
Ми могли б поїхати в Молдову. Цей варіант ще відкритий для моїх дітей, для їхніх дружин, для моїх онуків. Але я і моя дружина – ми тут точно залишимося", – сказав фахівець.
Тренер розповів, що він був в армії, тому знає, як поводитися зі зброєю.
Я не маю права розголошувати, яка моя роль в армії. Зараз нас інструктують. Кожної хвилини ми готові йти туди, куди нам скажуть. Я ще не використав свою зброю, але завжди готовий. У будь-який час,
– додав фахівець.
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